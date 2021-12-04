Вирусолог Чепурнов рекомендовал переболевшим COVID-19 привиться «Спутником Лайт»

Пациентам, переболевшим COVID-19, рекомендуется прививаться «Спутником Лайт» для укрепления иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Как утверждает специалист Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, переболевшим гражданам необходимо проверить антитела к коронавирусу. В том случае, если они есть, для защиты достаточно вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

«Я бы посоветовал проверить антитела, если они есть, тогда иммунологически хватит "Спутник Лайт", потому что исследования показали, что однократная вакцинация переболевших обладает очень высоким защитным действием, и тогда двукратно вакцинироваться незачем — у вас уже предварительный иммунитет активирован», — объяснил Чепурнов в беседе с изданием «Лента.ру».

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность для здоровья пациентов. Как сообщает телеканал «360», уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг показателя в 53,7%.