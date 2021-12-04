В обход «красных линий». Байден ставит под угрозу переговоры с Путиным из-за Украины

Президент США Джозеф Байден в преддверии переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сделал неоднозначное заявление. В разговоре с журналистами Белого дома демократ заявил, что не уважает «ничьих красных линий» в ситуации на Украине, передает Bloomberg.

«Я не принимаю ничьи "красные линии". <…> Мы давно знаем о российских действиях, и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор», — подчеркнул американский президент.

Так он прокомментировал заявление Путина на форуме «Россия зовет!» о том, что Москва считает «красными линиями», в том числе развертывание ракетных систем НАТО на территории Украины. По словам главы государства, РФ не планирует ни на кого нападать, а лишь вынуждена реагировать на постоянное приближение сил Североатлантического альянса к границам страны.

wikipedia.org / Sgt. 1st Class Crista Mack / public domain

«Если на территории Украины будут размещены ударные комплексы, подлетное время до Москвы составит 7–10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — 5 минут. А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас <...> Мы куда идем? Зачем делаем? Создание таких угроз для нас и есть “красная линия”», — отметил Путин.

При этом президент России выразил надежду, что на Западе возобладают здравый смысл и ответственность, ведь только в этом случае нарушать эти «красные линии» не придется.

Однако его американский коллега позицию Москвы, кажется, не услышал. Накануне Байден заявил, что США готовят комплекс мер по недопущению «агрессивных» действий России в отношении Украины. Он добавил, что постоянно поддерживает контакт со своими «союзниками в Европе и украинцами».

Global Look Press / Pool via CNP/MediaPunch via www

«Я собираю вместе то, что, как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень помешают Путину сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке», — цитирует его слова Reuters.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» политолог Владимир Корнилов подтвердил, что США не просто готовы вооружить Киев, но и продолжают «упрямо» это делать с момента прихода к власти 45-го президента Дональда Трампа в 2017 году.

«США снабжают Украину летальным оружием на протяжении нескольких лет и активно разрабатывают планы по ее втягиванию в НАТО, чтобы разместить там военную инфраструктуру Альянса. Об этом неоднократно предупреждал Путин, называя это “красной линией”», — отметил эксперт.

facebook.com / Міністерство оборони України

По мнению собеседника издания, отказ Байдена учитывать пределы терпения России по вопросу безопасности свидетельствует о том, что грядущие переговоры между двумя лидерами будут «очень сложными».

«Такие заявления, конечно, создают не самую лучшую атмосферу для этих переговоров и даже ставят под сомнение возможность их проведения. Я бы на месте Байдена, конечно, сначала выслушал предложения, а уже потом бы их отвергал», — резюмировал Корнилов.

Переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции могут состояться «в ближайшее время», заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен. По сведениям «Коммерсанта», сейчас обсуждается дата 7 декабря, но она окончательно не согласована.

Как подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков, возможными темами для обсуждения станут стратегическая стабильность, ситуация в Афганистане, Иране, Ливии и на Украине. В свою очередь Блинкен уточнил, что Байден вновь планирует заявить о стремлении к предсказуемым и стабильным отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Ранее политолог-американист Константин Блохин объяснил «ПС», почему не стоит рассчитывать на «оттепель» в российско-американских отношениях после переговоров двух президентов.