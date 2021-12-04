Украина лишилась полуострова из-за своей цели — вступить в Европейский союз. Соответствующим мнением поделилась научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая.

По мнению Снеговой, красная линия, которую обозначила российская сторона, не была связана с возможным принятием Киева в Североатлантический альянс. Об этом американский аналитик написала в статье для журнала National Interest.

«(Крым вернулся в состав России. — Прим. ред.) из-за возможности активной интеграции Украины в Европейский союз после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС», — выразила свое мнение Снеговая.

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года после всенародного голосования. Согласно результатам референдума, свыше 96% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.