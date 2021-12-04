Политолог Золотарев заявил о заинтересованности бизнесмена Ахметова в политкризисе в Киеве

Одному из самых влиятельных украинских бизнесменом Ринату Ахметову будет на руку политический кризис в Киеве, заявил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По его словам, неудобная правда для правящей верхушки заключается в том, что для олигархов невыгодно текущее монобольшинство пропрезидентской партии в Раде. Представители крупного бизнеса заинтересованы в досрочных выборах в стране.

«Олигархический кооператив как раз заинтересован в максимальной фрагментации Верховной рады, чтобы было с кем договариваться и из каких кубиков складывать коалицию с куда более ослабленным президентом», — сказал он.

Вместе с тем политолог добавил, что политический кризис на Украине может легко обостриться, если власти страны допустят веерное отключение потребителей от электросети и остановку работы промышленных предприятий. Подобный сценарий окажет крайне негативное влияние на позиции нынешних властей государства, резюмировал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пресс-марафоне по случаю экватора своей каденции. В ходе выступления перед журналистами он заявил, что Ахметов якобы замешан в организации нового государственного переворота.