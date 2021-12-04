Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин из-за травмы не доиграл матч НХЛ против «Сан-Хосе»

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин досрочно завершил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс».

Голкипер сборной России Игорь Шестеркин покинул лед во время третьего периода матча «Нью-Йорк» — «Сан-Хосе». Вратарь получил травму и был заменен на соотечественника Александра Георгиева. Матч на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился победой хозяев с минимальным счетом. Единственный гол забил нападающий Райн Строум.

Российские голкиперы сумели отразить 28 бросков на двоих. Шестеркин и Георгиев стали авторами первого комбинированного шатаута «Рейнджерс» с 2016 года. Характер травмы российского голкипера будет определен после прохождения медицинского обследования.