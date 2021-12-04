Киберпреступники сделали попытку украсть у бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева 30 тыс. рублей.

Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте. Тулеев написал, что интернет-грабители представились другом бывшего губернатора, с которым они раньше учились в академии. «Однокурсник» сказал Тулееву, что находится в затруднительном материальном положении и попросил его перевести 30 тыс. рублей.

Тулеев уже почти совершил транзакцию, когда ему позвонил его общий с бывшим сокурсником друг и сообщил, что «нуждающийся» давно живет за пределами России и денег у него в достатке.