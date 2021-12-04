Немецкий политик Швезиг обвинила США в нарушении договоренностей по «Северному потоку — 2»

Попытки американских властей согласовать новые ограничения в отношении газопровода «Северный поток — 2» идут вразрез с межгосударственными договоренностями с Берлином, заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

По ее словам, очень странно видеть от американских партнеров новые потуги в рамках ввода санкций в отношении «Северного потока — 2» после того, как Берлин и Вашингтон пришли к определенным соглашениям по этому вопросу.

«Разрешения для трубопровода получены правовым путем. Не может быть, чтобы между друзьями были угрозы санкциями. Это абсолютно неразумно, и я очень надеюсь, что эти попытки оспорить соглашение между федеральным правительством и правительством США прекратятся», — сказала она.

Ранее между экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Белого дома Джо Байденом состоялись переговоры об условиях ввода в эксплуатацию «СП-2». Американский лидер пообещал отказаться от возможности новых ограничений в отношении немецких компаний.