Мария Захарова: страны Запада злятся из-за понимания «красных линий» России

Западные страны четко понимают «красные линии», которые обозначила Россия и поэтому злятся. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что некоторые страны СНГ и бывшего Советского Союза находятся под влиянием Запада. Также она отметила антинародные и антиконституционные решения, принимаемые в таких странах по указке зарубежных «партнеров».

«Являются ли они суверенными, та же самая Грузия и Украина? Не с нашей точки зрения, для нас это суверенные государства, которые после распада Советского Союза мы уважали именно в этом качестве», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Недавно представитель МИД РФ отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Российская Федерация является «агрессором». В ответ на это дипломат посоветовала поискать американскому истеблишменту угрозу в зеркале, напомнив об интервенции в Ливию, Сирию, а также несанкционированные бомбардировки и военные действия против Югославии, пишет издание «Царьград».