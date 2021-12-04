Байден надеется на «долгий разговор» с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассчитывает провести «долгий разговор» со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции.

«Долгого разговора» президент ожидает в ходе диалога с российским лидером. Корреспонденты также задали главе Белого дома вопрос относительно возмущения России из-за приближения инфраструктуры НАТО. Байден на это ответил, что не признает «ничьих красных линий».

«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — заявил Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе грядущего саммита Путина и Байдена американская сторона планирует призвать Кремль к более стабильным взаимоотношениям. Глава Соединенных Штатов также намерен «в ближайшее время» изложить российскому президенту свою позицию по этому вопросу, пишет «Царьград».