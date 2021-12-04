Минобороны России усилит группировку войск на Курилах

Российское оборонное ведомство планирует нарастить качественное и количественное военное присутствие на Курилах. Об этом рассказал осведомленный источник.

В частности, на острове Матуа будет увеличен количественный состав группировки войск. Военных также снабдят дополнительными средствами радиоэлектронной борьбы и противоракетной обороны.

«На Матуа, кроме БРК "Бастион", в ближайшей перспективе планируется разместить системы ПВО, а также различные средства РЭБ», — сообщает РИА Новости источник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл причины размещения расчетов берегового ракетного комплекса «Бастион» на Курилах. По его словам, Москва в праве усиливать и передислоцировать воинские подразделения в границах страны по собственному усмотрению, пишет издание «Царьград».