Губернатор Сахалина Лимаренко: Дания заинтересована в аренде острова на Курилах

Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners хочет взять в аренду остров Шумшу, являющийся частью Большой Курильской гряды. Об этом сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Copenhagen Infrastructure Partners занимается инвестициями в инфраструктуру, в частности в ветроэнергетику. Датская фирма планирует таким способом развить на острове производство 120,2 тыс. водорода ежегодно.

«Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Инвестор просит предоставить землю под изыскания — куда поставить измерители для электропарка и т.д.», — сказал Лимаренко в интервью РБК.

При этом на данном этапе никаких конкретных договоренностей достигнуто еще не было. Сейчас ведутся активные переговоры по поводу реализации потенциального проекта. По словам Лимаренко, инвестиции в него могут составить примерно 2,5 млрд долларов.