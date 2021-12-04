Комедия «16-й» о российских хакерах появилась на площадках iTunes и Google Play

Комедийный фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина под названием «16-й» появился на площадках iTunes и Google Play. Сюжет повествует о группе молодых хакеров, которые якобы оказали влияние на итоги американских выборов в 2016 году.

Первый трейлер, который появился в Сети, поставил множество вопросов, ответы на которые должен был дать сам фильм. Многие пользователи полагали, что картина станет настоящей исповедью российского бизнесмена, однако на деле лента оказалась ироничной комедией, бодро высмеивающей американцев под песни Сергея Шнурова.

Результаты выборов в США для многих стали неожиданностью, когда победу одержал Дональд Трамп. Американцы начали утверждать, что в избирательном процессе якобы были замешаны русские хакеры.

По сюжету фильма, спецслужбы в Вашингтоне ведут виртуальную борьбу с интеллектуальным центром, расположенном в России, однако по факту он оказался группой из 16 молодых людей. Они в два счета обманывают американскую систему выборов и влияют на умы общественности посредством изменения новостной повестки.

Срежиссировал фильм Андрей Коршунов, сценарий написали Мария Ошмянская и Александр Иванов. Кроме iTunes и Google Play картину можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko, IVI и «МегаФон ТВ».