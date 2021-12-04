Медведчук: заявления Зеленского о госперевороте являются пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможном государственном перевороте с целью пропиарить себя. Такое мнение выразил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Действующий украинский лидер также заявлял о госперевороте для того, чтобы отвлечь общественность от внутренних проблем. Оппозиционный парламентарий считает, что в некотором смысле Зеленскому удалось достичь своих целей.

«СМИ об этом говорят и пишут во всем мире. Разве не этого пытались достичь, пытаясь привлечь внимание к пресс-конференции? Какая-то минимальная цель достигнута», — заявил Медведчук.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что люди, якобы готовившие государственный переворот, испугались освещения в западной прессе. Издание «Царьград» сообщает, что, вероятнее всего, имелись ввиду экс-глава государства Петр Порошенко и бывший и.о. президента Александр Турчинов.