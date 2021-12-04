Посол Антонов: Москва предложила Вашингтону отказаться от дипломатических санкций

Россия выступила с предложением к Соединенным Штатам обнулить санкции в отношении российских дипломатов. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Москва готова на ответный шаг: снять ограничения, которые были введены в ответ на недружественные действия Вашингтона. По словам российского посла, такая мера позволила бы дипломатам и дальше выполнять свои функции.

«Наше предложение, оно ведь очень простое. Оно понятное, для этого не надо заканчивать МГИМО или Дипломатическую академию. Все, что мы предлагаем — это обнулить все введенные санкции против нас, и мы готовы таким же образом поступить в отношении тех ограничений, которые мы ввели в качестве ответных на недружественные действия США», — заявил Антонов в беседе с журналистами.

Российский посол Анатолий Антонов не так давно указывал на искажение фактов об отъезде дипломатов из США. По его словам, Госдепартамент Соединенных Штатов попытался ввести общественность в заблуждение, а представителей России фактически «выдворили», пишет телеканал «360».