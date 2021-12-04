Эксперты Sohu спрогнозировали массовое бегство пилотов ВВС США в Россию

Американские военные летчики могут начать массово дезертировать из ВВС и искать убежища в России, откуда властям США будет очень трудно их вернуть.

Такой прогноз озвучивают аналитики китайского издания Sohu. Перевод статьи на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».

Соединенные Штаты Америки являются единственной в мире сверхдержавой, стремящейся удержаться на лидирующих позициях в мире и использующей для этого не самые законные способы. В частности, США не брезгуют вмешательством во внутренние дела других государств, оказанием на них военного и политического давления, а также введением различных экономических ограничений, напоминают китайские эксперты.

Естественно, что такое поведение американцев регулярно приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Один из созданных Соединенными Штатами очагов напряженности находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Вашингтон пытается создать антикитайскую коалицию.

Эта деятельность Вашингтона, по оценкам авторов Sohu, может привести к полномасштабному военному противостоянию между США и КНР.

«Соединенные Штаты претендуют на роль мирового полицейского, и поэтому они запустили свои щупальца повсюду», — говорится в статье.

По прогнозу китайских аналитиков, в случае, если вооруженных конфликт в Азии будет развиваться по безъядерному сценарию, между воюющими сторонами будут происходить затяжные сражения, в основном воздушные.

wikipedia.org / U.S. Navy / Public Domain

Подобное развитие событий ожидаемо вызовет протесты по обе стороны конфликта, и противники такой войны из числа военнослужащих дезертируют, уверены эксперты. При чем, по мнению авторов материала, именно среди американских пилотов найдется достаточно большое количество людей, которые не захотят участвовать в военных действиях и попытаются скрыться с места службы.

«Если американские летчики захотят дезертировать, им придется направлять свои самолеты в страны, имеющие плохие отношения с США», — объясняют аналитики.

В мире, по мнению китайских экспертов, найдется не так много стран, который позволят себе принять беглых американских военнослужащих. В число этих стран входят Иран, Венесуэла и Россия. И именно Россия может стать наиболее предпочтительным государством для американских дезертиров, так как эта страна имеет мощную армию и ядерное оружие. Кроме того, у России уже есть опыт принятия американских беглецов, скрывающихся от гнева Вашингтона, таких как экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

youtube.com / TheWikiLeaksChannel

У России, напоминают также авторы статьи, уже достаточно долгая история напряженных отношений с США, и в ближайшее время Москва с Вашингтоном едва ли сблизятся. К тому же Россия не раз демонстрировала отсутствие страха перед Соединенными Штатами, именно поэтому дезертиры из американских ВВС массово побегут искать убежище в эту страну.

И нет причин сомневаться в том, что Россия беглых американских летчиков может принять, после чего Соединенным Штатам будет очень трудно добиться их возвращения, заключают китайские эксперты.