Глава Камчатки Солодов приоткрыл завесу тайны над развитием дальневосточной авиакомпании

Снижение стоимости билетов на рейсы государственной дальневосточной авиакомпании является одним из самых важных вопросов для правительства Камчатки. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

Власти планируют увеличить пассажиропоток за счет доступных цен на перелеты. Дальневосточная авиакомпания ориентирована прежде всего на межрегиональные рейсы. На данный момент жители Камчатки могут улететь на Сахалин, Чукотку, в Хабаровск, Магадан и Владивосток. Также руководство прорабатывает вопрос создания единых билетов.

«Мы рассчитываем, что в следующем году удастся дополнительно раскачать межрегиональные маршруты, а за счет снижения тарифов — увеличить пассажиропоток по ним. При этом остается проблема перевозки по территории Камчатского края», — заявил Солодов.

Однако проблема перелетов внутри региона остается открытой. С экономической точки зрения, стоимость билета до крайнего поселка на севере Камчатки в 89 тысяч рублей, является обоснованной. Несмотря на то, что камчатское правительство уже субсидировало две трети билета, цена все равно остается слишком высокой.

С целью снижения ценника Солодов выступал с обращением к Правительству РФ о выделении дополнительных ассигнований из федерального бюджета. Камчатское правительство не может компенсировать стоимость перелетов на достаточном уровне, сообщил губернатор в интервью Федеральному агентству новостей.

В ходе беседы с корреспондентом Солодов ответил на ряд других вопросов. Так, он рассказал о развитии образования на Камчатке, туризме и процессе вакцинации от коронавируса. Полную версию можно прочитать на сайте ФАН.