Захарова посоветовала Блинкену искать агрессоров в отражении зеркала

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии агрессии со стороны НАТО, в отличие от России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила дипломату о вмешательствах Вашингтона во внутренние дела других стран.

НАТО совместно с Соединенными Штатами вели активную вооруженную агрессию в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии. Альянс осуществлял «демонстративные попытки» свергнуть власть на Кубе, в Белоруссии, Венесуэле, пишет телеканал «360».

«Сотни спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки — НАТОвская рутина. Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнерам надо начинать, стоя перед зеркалом», — посоветовала Мария Захарова.

Вашингтон планирует провести «Саммит за демократию» 9-10 декабря. На встречу приглашены 110 стран, за исключением России и Китая. И заявление Блинкена, по словам Захаровой, является попыткой подвести идеологическую базу под предстоящие переговоры.