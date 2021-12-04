Блинкен назвал главную тему предстоящих переговоров Путина и Байдена

Переговоры президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина затронут прозрачность и стабильность отношений двух стран. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

Глава американской дипломатии выразил надежду, что переговоры состояться в «ближайшем будущем». Однако никаких точных дат на сегодняшний момент озвучено не было.

«Я думаю, что когда они будут говорить, президент изложит наш серьезный настрой на большую предсказуемость и стабильность в отношениях», — сказал Блинкен.

Он также добавил, что прямой диалог на высшем уровне является обязательным в сложившейся ситуации. На фоне растущего количества проблем только переговоры Путина и Байдена могут стабилизировать отношения Москвы и Вашингтона

Еще одно заявление Блинкена касалось ситуации на Украине. Он вновь затронул тему так называемой «российской агрессии» и предупредил Москву о «серьезных последствиях» в случае необдуманных действий, пишет «Царьград».