Российские Су-27 и Су-30 поднялись в воздух для сопровождения самолета-разведчика США

Истребители Су-27 и Су-30 засекли американский самолет-разведчик над Черным морем. Приближение к госгранице России зафиксировали 3 декабря, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Американский самолет-разведчик пролетал над нейтральными водами Черного моря. Для недопущения нарушения границ в воздух поднялись российские истребители Су-27 и Су-30, пишет телеканал «360».

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" Сухопутных войск США», — говорится в сообщении ведомства.

Российские истребители развернули американские самолеты от границы России. После маневра экипаж вернулся на аэродром базирования. Уточняется, что полеты прошли в соответствии с международными правилами эксплуатации воздушного пространства.