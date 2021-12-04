Корнилов: санкции Запада только теснее сближают Белоруссию с Россией

Белоруссия, которая до недавнего времени еще пыталась лавировать между Россией и Западом, теперь лишилась пространства для маневров, а давление на Минск привело в конце концов к тому, что белорусский лидер Александр Лукашенко признал Крым российским.

Такое мнение в беседе с изданием «Свободная пресса» высказал известный политолог и публицист Владимир Корнилов, который прокомментировал решение Минфина США внести в санкционный список 20 физических лиц и 12 компаний из Белоруссии. До этого на уходящей неделе очередной – пятый по счету – пакет ограничительных мер против Минска ввел Евросоюз.

Причиной введения дополнительных санкций в США назвали якобы создание Белоруссией миграционного кризиса на польской границе, а также утверждения «об ущемлении гражданских свобод в республике».

По словам эксперта, в Белоруссии пока каких-то особых последствий от европейских санкций не заметили.

«Конечно, "самые болезненные", которые предприняли, это в отношении компании "Белавиа". Но мне казалось, что против авиакомпании рестрикции ввели еще после посадки самолета с Протасевичем в Минске. Я был уверен, что еще тогда они были введены и против минского аэропорта, и против "Белавиа". Но, видимо, опять вводят», — заявил политолог.

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При этом Владимир Корнилов отметил, что Запад уже не в первый раз накладывает новые и новые санкции против одних и тех же физических или юридических лиц, так как там уже не могут придумать новых способов для наказания.

Однако маловероятно, чтобы эти санкции побудили белорусского президента Александра Лукашенко как-то изменить внутреннюю или внешнюю политику Минска, отметил Владимир Корнилов.

«Мало того, опыт показывает, что чем больше накладывается санкций против Белоруссии, тем больше Лукашенко ищет союза с Россией, тем теснее этот союз. И то, что теперь мы уже дошли до того, что Лукашенко наконец-то признал Крым российским и собирается его посетить, это тоже последствия той политики против Белоруссии, которая все-таки пыталась все эти годы лавировать. Теперь маневров для лавирования не осталось», — заключил политолог.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Напомним, о том, что полуостров Крым де-факто и де-юре стал российским после проведенного там весной 2014 года всенародного референдума, президент Белоруссии заяви 1 декабря в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Также Лукашенко сообщил, что собирается посетить Крым по приглашению российского лидера Владимира Путина.