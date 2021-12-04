Блогер Шарова: гибель рабочего петербургского водоканала обусловлена работой персонала на износ

Трагедия с сотрудником «Водоканала Санкт-Петербурга» произошла вследствие постоянных переработок коммунальщиков и нехватки снегоуборочных машин. Такое мнение озвучила блогер и бывшая участница «Дома-2» Екатерина Шарова.

В пятницу в Северной столице погиб рабочий водоканала, которого зажало зубцами снегоуборочной машины. Врачи оперативно приехали на место происшествия на улице Краснопутиловской, однако 48-летнего петербуржца спасти не удалось.

Блогер Шарова уверена, что со средствами, которые выделяются из бюджета на снегоуборочные работы, «снег вообще должен не долетать до земли». Несмотря на это, в культурной столице образовался настоящий коллапс с многокилометровыми пробками, ДТП и завышенными ценами на такси.

«Из-за недостатка снегоуборочных машин и большого количества снега, происходит часовая переработка персонала, который уже работает на износ. Не хватает ни машин, ни рабочей силы. Что приводит к ужасающим последствиям — несчастным случаям», — поделилась бывшая участница «Дома-2» с журналистом «Народных новостей».

Петербуржцы уверены, что губернатор Александр Беглов не сдержал обещание по поддержанию чистоты в городе и уборке снега. Северная столица оказалась не готова к зимнему сезону, а горожане столкнулись лишь с равнодушием и пустыми заявлениями Смольного.