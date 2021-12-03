Политолог Солонников указал на нехватку рабочих рук в коммунальных службах Петербурга

Отсутствие необходимой рабочей силы в коммунальных службах негативно влияет на уборку петербургских улиц от снега и приводит к несчастным случаям. Об этом рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Днем 3 декабря 48-летнего мужчину зажало между зубцами сепаратора снежного дробления. Он получил серьезные повреждения, от которых скончался на месте до приезда экстренных служб, передает «Экономика сегодня».

«Это трагедия, безусловно, но в ней нужно разбираться. Может быть, это была неисправность техники, может быть, нарушения правил безопасности и так далее», — прокомментировал ситуацию Солонников.

Из-за сокращения трудовых мигрантов в городе ощущается нехватка рабочей силы. Однако Смольный не предвидел эту проблему, и теперь не может разрешить сложившуюся неблагоприятную ситуацию.

Еще в 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов собирался полностью поменять систему работы жилищно-коммунального комплекса Северной столицы. Но «инновации» довели Смольный лишь до программы «дворник-шеринг», которая подразумевает участие граждан в уборке города за небольшое вознаграждение.