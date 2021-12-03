Клинцевич: уборка улиц в Петербурге вызывает серьезные нарекания

Петербург в очередной раз оказался не готов к зиме. И проблемы с ЖКХ и уборкой снега могли спровоцировать гибель сотрудника водоканала, заявил политик, руководитель Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Клинцевич прокомментировал несчастный случай, который взбудоражил общественность 3 декабря. В этот день в зубцах снегоуборочной машины на Краснопутиловской улице зажало сотрудника водоканала. Прибывшие к месту ЧП медики не смогли спасти ему жизнь.

Политик заметил, что в этой ситуации вина, скорее всего, лежит на самом сотруднике из-за несоблюдения техники безопасности. Однако исключать тот факт, что в ненадлежащем состоянии находятся необходимые для зимы инструменты, не стоит.

«Мы можем говорить о состоянии снегоуборочной машины, о качестве уборки в городе, но если рабочий нарушил технику безопасности, а водитель тоже проморгал, то, возможно, это и есть главная причина этого несчастного случая. Нечастные случаи всегда бывают», — заявил политик.

Крупные города, включая Петербург, сталкиваются с разными проблемами. Есть недочеты в уборке снега, специальной техникой. При этом, по словам Клинцевича, в Москве таких ситуаций практически не происходит. Город оперативно решает вопросы перед наступлением зимы, а не во время снежного коллапса, как это делает губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Я все понимаю — что разные бюджеты, разные подходы. Москва — это столица, где есть свои традиции организации этого процесса (уборки улиц. — Прим. ред)... Что касается Санкт-Петербурга — то, насколько я знаю, у вас пытаются убирать, но при этом есть серьезные нарекания», — цитирует слова Клинцевича Федеральное агентство новостей.

Сейчас снегоплавильный пункт, где произошел несчастный случай, не работает. Власти Петербурга, в том числе губернатор Александр Беглов, продолжают игнорировать снежный коллапс на дорогах.