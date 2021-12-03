Социолог Шугалей призвал провести проверку по факту гибели сотрудника водоканала на снегоплавильном пункте

Социолог Максим Шугалей отметил проблемы властей Петербурга после смерти работника городского водоканала. Свое мнение он выразил в социальных сетях.

Работник «Водоканала Санкт-Петербурга» погиб на территории снегоплавильного пункта, попав в сепараторную дробилку. Несчастный случай произошел на фоне снежного коллапса, с которым уже неделю не могут справиться петербургские коммунальщики.

Максим Шугалей принес свои соболезнования родным и близким погибшего петербуржца. По его словам, компетентные органы должны провести добросовестную и реальную проверку, чтобы найти виновных в произошедшем. В будущем таких трагических случаев быть не должно.

«Происходит такое тогда, когда нет системно налаженной работы. Несмотря на все официальные заявления, Смольный к зиме не подготовился, на это неоднократно указывали, и не только я», — обратил внимание Шугалей.

При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым продолжает делать вид, что в городе вся работа отлажена. Однако горожане видят, что Северная столица не очищается от снега, на фоне это происходят аварии теплосетей и водопровода, люди продолжают стоять в пробках и попадать в аварии.

«И зима ведь только началась. Что будет дальше?» — задал риторический вопрос Шугалей.

Ситуация с обильным выпадением осадков началась еще в конце ноября. Почти за неделю Смольный не смог наладить работу по уборке улиц и обеспечить безопасность граждан. Из-за безответственной политики Беглова страдают и водители авто, и граждане, передвигающиеся на общественном транспорте. Теперь же такая позиция и вовсе привела к смерти человека.