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Социолог Шугалей призвал провести проверку по факту гибели сотрудника водоканала на снегоплавильном пункте

Общество
Социолог Шугалей призвал провести проверку по факту гибели сотрудника водоканала на снегоплавильном пункте

Социолог Максим Шугалей отметил проблемы властей Петербурга после смерти работника городского водоканала. Свое мнение он выразил в социальных сетях.

Работник «Водоканала Санкт-Петербурга» погиб на территории снегоплавильного пункта, попав в сепараторную дробилку. Несчастный случай произошел на фоне снежного коллапса, с которым уже неделю не могут справиться петербургские коммунальщики.

Максим Шугалей принес свои соболезнования родным и близким погибшего петербуржца. По его словам, компетентные органы должны провести добросовестную и реальную проверку, чтобы найти виновных в произошедшем. В будущем таких трагических случаев быть не должно.

«Происходит такое тогда, когда нет системно налаженной работы. Несмотря на все официальные заявления, Смольный к зиме не подготовился, на это неоднократно указывали, и не только я», — обратил внимание Шугалей.

При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым продолжает делать вид, что в городе вся работа отлажена. Однако горожане видят, что Северная столица не очищается от снега, на фоне это происходят аварии теплосетей и водопровода, люди продолжают стоять в пробках и попадать в аварии.

«И зима ведь только началась. Что будет дальше?» — задал риторический вопрос Шугалей.

Ситуация с обильным выпадением осадков началась еще в конце ноября. Почти за неделю Смольный не смог наладить работу по уборке улиц и обеспечить безопасность граждан. Из-за безответственной политики Беглова страдают и водители авто, и граждане, передвигающиеся на общественном транспорте. Теперь же такая позиция и вовсе привела к смерти человека.

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