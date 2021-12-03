Смольный закрывает глаза на проблемы инвалидов-колясочников на транспорте

Житель Петербурга Илья Пекарев с раннего детства прикован к инвалидной коляске. И каждый раз планируя поездки по городу молодой человек испытывает трудности с транспортом, а власти города на это никак не реагируют.

Мужчина живет недалеко от станции метро «Дунайская», которая оборудована траволаторами. Но каждый раз петербуржец видит надпись «Проход запрещен». Теперь Пекарев вынужден заранее планировать поездки: вызывать на помощь сотрудников с других станций, а затем ждать их у метро, пишет Федеральное агентство новостей.

Еще и еще одна проблема. Чтобы спустить взрослого человека, требуется четыре сотрудника. Но чаще всего двумя из них становятся прохожие. Большинство работников метрополитена не знают, как обращаться с коляской и могут навредить не только средству передвижения, но и здоровью петербуржца.

«Я пытался и с метрополитеном поговорить по этому поводу, ну, что надо как-то сотрудников обучать, писал им жалобы, что сотрудники не обучены, надо что-то с этим делать. Никаких вариантов, кроме отписок, я не получал», — отметил Пекарев.

Мужчина пробовал обратиться и в вышестоящие инстанции. Но все попытки повлиять на ситуацию оказались тщетными. Петербуржец каждый раз сталкивался с безразличием администрации Александра Беглова.