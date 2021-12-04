Кедми назвал причину очередного антироссийского выпада Польши, Литвы и Украины

Власти, Украины, Литвы и Польши рассчитывают выпросить у Евросоюза финансовую помощь и с этой целью пытаются в очередной раз разыграть антироссийскую карту.

Такое мнение в беседе с информагентством «Народные Новости» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого есть страны, которые зарабатывают на своей русофобии и поэтому не собираются отказываться от этой выгодной риторики.

Напомним, накануне лидеры Украины, Польши и Литвы выступили с совместным заявлением, о якобы продолжающейся «агрессии» со стороны Москвы и призвав Евросоюз ввести против России новые санкции.

Также лидеры трех стран договорились о расширении трехстороннего партнерства и укреплении связей в разных областях, в том числе в военной и дипломатической сферах.

Кроме того, президенты Украины, Польши и Литвы в совместном заявлении выразили «обеспокоенность» тем, что новый российский газопровод «Северный поток – 2» якобы угрожает безопасности Европы.

В то же время в Норвегии заявили, что союзникам по НАТО следует ограничить передвижение своих сил у российских границ, подчеркнув, что Осло собирается самостоятельно обеспечить защиту страны.

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Комментируя эти противоречивые заявления, израильский политолог Яков Кедми заявил, что происходящему есть логичное объяснение.

«У Норвегии есть своя экономика, независимость. А у Литвы, Польши и Украины из этого ничего нет, кроме русофобии. Они на этом зарабатывают, надеются получать поддержку, прежде всего финансовую, — объяснил политолог. — Экономически эти страны нерентабельны, им нужна поддержка. Поэтому они стараются разыгрывать "опасность" со стороны России».

Также Кедми добавил, что ему совершенно понятна позиция Украины, процесс стагнации которой после госпереворота 2014 году заметно усилился.

Украину, по его словам, сложно считать государством не только из-за отсутствия у нее независимости, но и из-за неспособности ее властей управлять государством.

«У Польши традиционно своя политика, экстремистская и неуравновешенная. Не зря еще Черчилль в свое время довольно резко высказывался о Польше», — заключил политолог.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Напомним, ранее Яков Кедми объяснил, почему Запад обещает Украине поддержку, подталкивая ее к провокациям у Российских границ. По мнению эксперта, это происходит из-за того, что западные страны боятся сами нарушать государственные границы РФ после того, как российские военные быстро и жестко отреагировали на провокацию с участием британского эсминца Defender у берегов Крыма минувшим летом. Теперь западные страны не хотят больше рисковать собственными боевыми кораблями и самолетами, и к тому же они ценят жизни своих военнослужащих. Поэтому НАТО и старается подтолкнуть украинские власти на новые провокационные вылазки к границам Крыма.