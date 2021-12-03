Гол Клаудиньо спас «Зенит» от поражения в домашнем матче РПЛ с «Ростовом»

Петербургский «Зенит» ушел от поражения в матче чемпионата России по футболу сезона-2021/22 против «Ростова».

Встреча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» в Петербурге завершилась со счетом 2:2. В первом тайме Дмитрий Полоз и Николай Комличенко поразили ворота голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова. Отставание хозяев в счете до перерыва сократил Клаудиньо. На 69-й минуте бразильский футболист оформил дубль, установив окончательный результат встречи.

В следующем матче «Зенит» в гостях сыграет с занимающим второе место московским «Динамо». «Ростов» примет екатеринбургский «Урал», который замыкает турнирную таблицу РПЛ.