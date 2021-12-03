Глава МО Польши Блащак: Венгрия и Чехия направят воинский контингент на границу с Белоруссией

Прага и Будапешт намерены перебросить свой воинский контингент на польско-белорусскую границу. Об этом сообщил глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее сообщалось, что на территорию Польши уже прибыли эстонские и британские военнослужащие с целью оказать помощь в охране границы с Белоруссией. Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак заявил, что на текущий момент ведутся переговоры о поддержке Польши венгерским и чешским военным контингентом.

«Мы считаем, что наилучшим решением является помощь, связанная с поддержанием временного ограждения, обслуживанием и строительством подъездных путей», — подчеркнул Блащак.

Напомним, на польско-белорусской границе в последние недели наблюдается скопление нескольких тысяч беженцев, которые собрались там в надежде попасть на территорию европейских стран. В связи с этим власти Польши стянули воинский контингент к границе с Белоруссией.