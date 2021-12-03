Посол США в Москве Салливан подготовился к уборке туалетов на случай сокращения дипмиссии

Американский посол в России Джон Салливан получил новый навык на фоне нехватки кадров в дипмиссии США. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.

По словам журналистов, сейчас в посольстве работает так мало людей, что многие сотрудники взяли на себя дополнительные обязанности.

«Посол США Джон Салливан, например, научился смешивать растворы для уборки туалетов и также работать моечной машиной для пола в случае, если кадровая поддержка еще больше сократится во время пандемии», — следует из материала.

Вашингтон в апреле 2021 года объявил о высылке десяти дипломатов РФ. Москва ответила включением Соединенных Штатов в список государств, которым запрещено нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран.