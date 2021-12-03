Социолог Шугалей выпустит альбом, посвященный «боли каждого петербуржца»

Ученый Максим Шугалей в 2019 году возглавил группу для проведения социологического исследования и отправился в Ливию, где попал в плен к боевикам. После возвращения в родной Санкт-Петербург социолог не узнал улицы любимого города. Он решил увековечить память об утраченном Петербурге в своей книге.

Российский социолог считает каждую прогулку по Северной столице экскурсией. Воспоминания о петербургских видах грели его душу и придавали сил во время жестокого ливийского плена. После возвращения на родину Шугалей уже не увидел былой красоты в Петербурге.

«Много памятников разрушено, а оставшиеся немы и не могут воззвать о помощи», — написал он в своем Telegram-канале «Петербургский Шугалей».

Он подчеркнул, что в любимом городе не было войны, но многое безвозвратно утеряно. Печальные виды Северной столицы заставили социолога записать свои мысли на бумаге и увековечить памятники в книге «Утраченный Петербург», которую он планирует выпустить. По словам Шугалея, его творение будет содержать в себе всю боль каждого петербуржца.