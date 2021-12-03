Джо Байден представил главного инфекциониста Фаучи как настоящего президента США

Американский лидер Джо Байден пошутил по поводу настоящего президента США, намекая на главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. Фрагмент выступления политика показал телеканал Fox News.

По словам хозяина Белого дома, Фаучи сильно вовлечен в дела американской администрации и иногда возникает ощущение, что он и есть настоящий президент США.

«Я видел доктора Фаучи чаще, чем свою жену, мы подшучиваем друг над другом. Смотрите, кто президент? Фаучи!» — посмеялся Джо Байден.

Как стало известно ранее, Байден проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Информацию об этом уже подтвердили в Кремле.