NetEasе: неожиданная реакция США на маневры Ту-95МС над Беринговым морем удивила китайцев

Плохая реакция американских военных на маневры российских бомбардировщиков над нейтральными водами Берингова моря поразила мировое сообщество. Об этом заявили эксперты китайского издания NetEasе.

Авторы статьи отметили, что за последнее время количество провокаций со стороны Запада против России существенно увеличилось. Маневры военных НАТО вблизи российских границ вызывают большое раздражение у Москвы, которая неоднократно пыталась донести свою позицию до оппонентов дипломатическим путем.

«В геополитических играх великих держав вежливой реакции зачастую недостаточно. В таких случаях сотня дипломатических протестов заменяются фактической контратакой», — цитирует аналитиков «ПолитРоссия».

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Осознав это, Россия решила отреагировать на провокации более решительно и подняла в воздух два стратегических бомбардировщика Ту-95МС для патрулирования над водами Берингова моря. В ходе маневров российские самолеты приблизились к воздушному пространству США, однако Вашингтон никак не отреагировал на этот полет.

По предположению экспертов, бомбардировщики ВКС РФ попросту выпали из поля зрения американских радаров, что стало большой неожиданностью для всего мирового сообщества, расценившего произошедшее, как оглушительный провал США.

«Чего мировое сообщество никак не ожидало, так это реакции Пентагона. После того, как самолеты РФ приблизились к территории США, американские военные не предприняли никаких ответных действий. Они даже не отправили свои истребители им на перехват», — поразились в Китае.

В этой связи аналитики назвали успешной контратаку России, которой действительно удалось застать врасплох своих оппонентов. Они поразились тому, что американские ВВС оказались не готовы такому развитию событий.