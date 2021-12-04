«Закон истории». Понасенкова возмутил снежный хаос в Петербурге

С того момента, как Петербург накрыл первый снегопад нынешней зимы, прошло чуть больше недели. С 29 ноября погоду в Северной столице диктовал циклон «Бенедикт», который не только парализовал дорожное движение на несколько дней, но и показал неспособность городских властей справиться с последствиями непогоды.

Тем временем ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус утверждает, что в скором времени на смену «Бенедикту» придет новый циклон — «Даниэль». Хотя буря не принесет большого количества осадков, до конца декабря петербуржцев ждут новые испытания.

Однако их и без того достаточно. После начала сильных снегопадов травматологи Северной столицы столкнулись с тревожной тенденцией: число пациентов, получивших травму в результате падения, увеличилось в два раза — с 20-25 до 40-47 человек в сутки, сообщили в пресс-службе Елизаветинской больницы.

Невские Новости / Наталья Казакова

При этом в 2018 году в городе на Неве, куда зима пришла так же «внезапно», из-за гололеда или падения наледи с крыш травмировалось более четырех тысяч человек. С 1 декабря по 20 февраля травмы получили 4 075 человек, из них 3 734 оказались в стационаре.

Судя по всему, прошлый опыт ничему не учит городские власти. На этом фоне недовольные жители продолжают обвинять губернатора Петербурга Александра Беглова в бездействии, расписывая «благодарности» за «качественную» уборку снега прямо в комментариях в его Instagram. Вменяемого ответа, впрочем, не получил пока никто.

По мнению историка и режиссера Евгения Понасенкова, ежегодная неготовность города к зиме связана с отсутствием конкуренции как в политической, так и административной сфере. С известным ученым, по его же признанию, часто связываются коллеги и друзья из Петербурга, которые жалуются на местного градоначальника.

«Правильно ругают товарища Беглова, но надо понимать, что выборы проходят фактически в отсутствии конкуренции. И назначаются сверху донизу, до самого низшего чиновника, который должен бегать с лопатой, тоже без конкуренции. Если примат не чувствует, что его могут сегодня уволить за плохую работу, он никогда работать не будет», — отметил историк в комментарии «Политике Сегодня».

Слово и Дело / Роман Шадрин

Понасенков посетовал, что неохотная уборка снега властями тормозит и его работу в особняке Мясникова, научным и художественным руководителем которого он стал в июне этого года.

«Я хотел на несколько дней приехать в особняк Мясникова по делам, но снег так и не расчистили, и я в связи с этим никуда не поехал. Службы дворца, и технические службы, и я перемещаемся медленнее, это тормозит работу дворца. Если человек знает, что у него будет какой-то минимальный доход, он никогда не будет работать. Это абсолютный закон истории», — резюмировал собеседник издания.

Ранее на снегоплавильном пункте в Кировском районе Северной столицы в результате несчастного случая погиб сотрудник «Водоканала Санкт-Петербурга». Коммунальщик случайно упал в сепараторную дробилку и получил травмы, несовместимые с жизнью. Работу предприятия остановили, на месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Петербургу.