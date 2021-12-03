Предупреждение Лаврова на заседании ОБСЕ вызвало бурную реакцию у британцев

Читатели британского издания The Telegraph не оценили предостережения главы МИД РФ Сергея Лаврова об опасности продолжения «военной накачки Украины» со стороны НАТО, и посоветовали России не думать, что «все на нее охотятся».

Как сообщает The Telegraph предупреждение российского министра прозвучало на фоне взаимных обвинений Москвы и Киева в подготовке к военному конфликту.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании ОБСЕ в Стокгольме, заявил, что Европа возвращается к «кошмарному сценарию военного противостояния», а Украина создает России «прямую угрозу».

Также Лавров добавил, что Запад подталкивает Киев к нарушению «Минских соглашений», оговаривающих условия мирного урегулирования конфликта в Донбассе, своими действиями «подпитывая иллюзию силового решения конфликта».

«Военную инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам, в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы как ударные комплексы, — подчеркнул Лавров. — На европейский континент возвращается кошмарный сценарий военного противостояния».

Читатели британского издания, которое привело заявление главы МИД РФ, однако решили поспорить с Сереем Лавровым.

Федеральное агентство новостей /

В частности, пользователь под ником Peter Gee, решил напомнить, что военный блок НАТО является исключительно оборонительной организацией, а Украина уже заявила, что не собирается нападать на РФ. Таким образом, подчеркивает читатель, конфронтация между Россией и Украиной может начаться, только в случае, если Россия нападет на Украину.

«Конечно, это типичная паранойя. НАТО ведь не нужна никакая экспансия», — отмечает Robert Cooze.

А Robert McCartney советует России прекратить думать «будто на нее все охотятся».

В то же время пользователь Intra Venus напоминает, что именно Вашингтон при президентстве Барака Обамы и Джо Байдена обанкротил Украину, и не собирается наводить там порядок, так как Америке это не по карману. Ведь у России 625 миллиардов долларов золотовалютных резервов, в то время как у США лишь 215 миллиардов.

«Страны НАТО не хотят втягиваться в конфликт с Россией в Восточной Европе, поскольку прекрасно понимают, что окажутся в числе проигравших», — отмечает Intra Venus.

Этот же пользователь объясняет соотечественникам, что точку зрения России можно понять, так как именно Запад после распада Советского союза проводит экспансию, вплотную приближаясь к рубежам России. При этом западные страны никогда никому не позволили бы действовать подобным образом.

Поэтому, объясняет Intra Venus, в интересах Украины и Финляндии, как стран, граничащих с Россией, сохранять нейтралитет и оставаться нейтральными буферными государствами. А если Запад продолжит включать их в структуры своих альянсов, ему придется смириться с перманентной холодной войной.