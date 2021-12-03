Халед аль-Мишри признал незаконность ареста Шугалея и Суэйфана в Ливии

Глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил, что у Триполи не было оснований для ареста российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана.

Ливийский политик признал, что граждане России удерживались в тюрьме незаконно. По его словам, эта ситуация стала результатом охлаждения отношений между Россией и триполитанским Правительством национального согласия (ПНС), которое претендовало на власть в Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы считаем, что они были арестованы неправильно, не было никаких оснований для их ареста», — заявил Халед аль-Мишри.

Напомним, в мае 2019 года российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками в Ливии. Россиян удерживали в неофициальной ливийской тюрьме «Митига». Граждан России освободили из плена в декабре 2020 года. Позднее стало известно, что их арестовали по наводке американских спецслужб. Шугалея и Суэйфана пытались обвинить в шпионаже.