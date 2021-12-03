«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в матче КХЛ в Дубае

Казанский «Ак Барс» уверенно обыграл омский «Авангард» в вынесенном матче КХЛ, который состоялся в столице ОАЭ.

Победой номинальных гостей со счетом 3:1 завершилась вынесенная встреча регулярного чемпионата НХЛ «Авангард» — «Ак Барс», которая прошла на «Кока-Коле-Арене» в Дубае. Хоккеисты казанского клуба вышли вперед на 31-й минуте. Заброшенной шайбой отметился Артем Галимов. В третьем периоде Стивен Кэмпфер и Михаил Глухов увеличили преимущество «Ак Барса». Незадолго до финальной сирены Никита Сошников сократил отставание «Авангарда» в счете.

Благодаря победе «Ак Барс» набрал 49 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице КХЛ. «Авангард» с 42 баллами остался на третьей позиции.