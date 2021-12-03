Манукян назвал жуткой ситуацией гибель коммунальщика в Петербурге

Известный российский журналист и блогер Вадим Манукян отреагировал на новость о гибели сотрудника водоканала на территории снегоплавильного пункта в Петербурге.

Трагический случай произошел 3 декабря. Мужчина застрял между между зубцами сепаратора снежного дробления и получил травмы несовместимые с жизнью. По мнению Манукяна, это могло произойти из-за большой нагрузки на коммунальные службы.

«История грустная, печальная. Сложно утверждать, что послужило истоками трагедии. Безусловно, это могли быть нарушения техники безопасности», — поделился он с «Невскими Новостями».

Блогер напомнил, что петербуржцы негативно отзываются о качестве уборки улиц от снега и наледи. Он призвал усилить работу коммунальщиков, но при этом соблюдать технику безопасности.

«Жутко, когда из-за такой непонятной ситуации погиб человек», —подытожил Манукян.

С конца ноября Петербург накрыл мощный циклон «Бенедикт», завалив город снегом. При этом коммунальные службы не торопятся убирать последствия снегопада. Даже на главных улицах города находятся огромные сугробы, тротуары не обработаны песчано-солевой смесью. Петербуржцы уже неоднократно жаловались Александру Беглову. По мнению горожан, губернатор, заявлявший о готовности мегаполиса к зиме, нарушил свои обещания.