Дипломат Антонов увидел во встрече Путина и Байдена возможность «успокоить» обстановку в Европе

Переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена поспособствуют стабилизации обстановки в Европе. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что Москва делает все возможное, чтобы избежать обострения обстановки. При этом российская сторона не обращает внимание на обвинения в свой адрес.

«Я считаю, что предстоящие контакты двух президентов, о которых было объявлено в Кремле, будут способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всем мире», — сказал Антонов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал некоторые подробности, которые касаются предстоящей встречи лидеров. Владимир Путин и Джо Байден будут вести дискуссию в формате видеоконференции.