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Эксперт объяснил, как прогноз Saxo Bank на 2022 год может сыграть на руку РФ

Европа и США
Эксперт объяснил, как прогноз Saxo Bank на 2022 год может сыграть на руку РФ

Если прогноз датского инвестиционного банка Saxo Bank на 2022 года по энергетике, который шокировал Запад, сбудется, это может сыграть на руку России.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков, который считает, что России «надо готовиться».

Аналитики Saxo Bank в своем прогнозе предсказали отсрочку перехода Европы на «зеленые» энергоносители, так как в текущем году из-за резкого роста цен на сырье возникла «инфляционная угроза». Итогом этого станет ослабление «инвестиционной бюрократии» в отношении нефти на пять лет, а в отношении газа на десять лет.

Комментируя данный прогноз, Юрий Рыков отметил, что озвученные аналитиками Saxo Bank гипотезы вполне реалистичны, так как произошедший в текущем году сильнейший энергетический кризис наглядно продемонстрировал, насколько экономика еще не готова к полному отказу от использования углеводородов.

Мир поспешил сделать ставку на «зеленую» энергетику, но оказался не готов отказаться от природного газа, так как у него пока не те резервные мощности, состояние сетей и распределение энергии, объяснил эксперт.

Таким образом, по словам Рыкова, России пойдет на пользу, если прогноз Saxo Bank окажется верным, так как у нее появится время, чтобы подготовится к изменениям в мировой энергетике.

«Может быть, отказ будет не в таком объеме, как предполагается, а в меньшем, но в любом случае будет обострение борьбы за рынки сбыта углеводородов в условиях сокращения спроса. Это долгосрочная тенденция, к ней надо готовиться», — заключил специалист.

 

Эксперт объяснил, как прогноз Saxo Bank на 2022 год может сыграть на руку РФ
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