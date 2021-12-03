Вернувшиеся из ЮАР российские туристы отправились в обсерватор на карантин

Российских туристов, прилетевших спецрейсом из ЮАР, направили в обсерватор, где они проведут на карантине 14 дней.

После посадки самолета в салон зашли люди в защитных костюмах, проверили документы и взяли у всех пассажиров ПЦР-тест на коронавирус. После этого туристов отвезли в обсерватор, сообщает телеканал «360». Пассажирка в соцсетях выложила видео встречи в столичном аэропорту.

Россия закрыла авиасообщение с Южно-Африканской республикой после обнаружения там нового штамма коронавируса «Омикрон». Глава Роспотребнадзор Анна Попова обязала всех прилетающих из ЮАР граждан проходить 14-дневный карантин. Рейс из Кейптауна в Москву выполняла эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines, он был организован специально для вывоза иностранных граждан с территории африканской страны.