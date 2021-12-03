Актер Басилашвили назвал трагедией гибель рабочего под снегоуборочной машиной в Петербурге

Некачественная уборка снега стала причиной трагедии в Петербурге — работник водоканала погиб под снегоуборочной машиной. Виновные в его смерти обязательно должны быть наказаны, считает советский и российский актер, народный артист СССР Олег Басилашвили.

Происшествие случилось на Краснопутиловской улице: сотрудник «Водоканала Санкт-Петербурга» скончался после того, как его зажало зубцами снегоуборочной машины. Врачи, прибывшие на место трагедии, не смогли ничего сделать. В беседе с Федеральным агентством новостей Басилашвили выразил соболезнования близким погибшего.

«Это ужасная трагедия. За это кто-то должен серьезно ответить, причем всенародно, это гибель человека. Выражаю огромные соболезнования всем его близким и друзьям, всем тем, кто любил этого человека», — поделился эмоциями актер.

Артист не смог не отметить ужасное состояние дорог в Петербурге: по его словам, во время снегопадов их можно назвать блокадными.

Примечательно, что проблемы с уборкой снега в Северной столице не решаются уже несколько дней: администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым не справляется с ситуацией.