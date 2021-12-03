Петербургский водоканал провел экстренное совещание после гибели рабочего

Администрация ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» провела экстренное совещание из-за трагедии на снегоплавильном пункте, сообщает ФАН.

На Краснопутиловской улице 48-летнего слесаря-ремонтника зажало зубцами снегоуборочной машины. Он получил смертельные травмы, работа снегоплавильного пункта сейчас остановлена.

Причиной гибели сотрудника водоканала могло стать нарушение правил техники безопасности. Источник в силовых структурах не исключил, что работников могли заставлять пренебрегать правилами, чтобы ускорить приемку снега.

В Петербурге продолжается снежный апокалипсис, вызванный циклоном «Бенедикт». В ближайшие дни температура может опуститься до минус 15 градусов в ночные часы. В городе наблюдается транспортный коллапс. Губернатор Александр Беглов не смог оперативно решить вопрос с уборкой снега, несмотря на заверения в полной готовности к зиме.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях.