Пострадавшая от произвола западной правоохранительной системы глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада анонсировала подготовку специальной методички. Пособие будет жизненно необходимо россиянам, которые окажутся в иностранных тюрьмах.

Руководитель ФБР (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) подчеркнула, что в методичке будут описаны рекомендации касательно поведения при аресте или заключении за границей. Тэрада отметила, что эти советы помогут выжить в суровых условиях. Она обратила внимание, что Вашингтон любыми способами сейчас обеспечивает экстерриториальность своего необоснованного правосудия, сообщил ФАН.

Американские власти ранее добились незаконного ареста Тэрада на территории Финляндии. Затем с нарушениями она была экстрадирована в США. В американской тюрьме у нее забрали лекарства, отказывались предоставить положенную медицинскую помощь. Тэрада призналась, что российских заключенных содержат там в ужасных условиях и подвергают психологическому давлению.

Мысль о подготовке методички возникла после того, как она стала руководителем ФБР. Полностью глава Фонда решилась на написание рекомендаций после пресс-конференции. Тогда Тэрада заявила, что намерена засудить Финляндию за свой незаконный арест и выдачу США.