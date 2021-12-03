Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуации в Сирии, Ливии, Закавказье и на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Согласно полученной информации, стороны обсудили развитие ситуации в Сирии, Ливии и Украине. Также лидеры затронули вопросы, которые касаются обстановки в Закавказье.

«Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения между нашими странами и оценили шаги, направленные на развитие отношений», — информирует телеканал.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о переговорах Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. По словам представителя Кремля, беседа пройдет в режиме видеоконференции, однако дата еще согласовывается.