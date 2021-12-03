Слухи о скорой войне на Украине поддерживаются извне и, видимо, кому-то выгодны, потому что сама эта страна не ведет себя как государство, находящееся под угрозой вторжения огромного восточного соседа.

Об этом пишут читатели французской газеты Le Figaro, которые обратили внимание на то, что сообщения журналистов о ситуации на российско-украинской газеты не подтверждаются реальным положением дел.

Ранее авторы Le Figaro сообщили о том, что на протяжении последних недель в социальных сетях появляются тревожные фотоснимки, якобы запечатлевшие ряды российских танков, выстроившиеся в полях или не железнодорожных станциях. А также публикуются аэрофотоснимки воинских подразделений.

При этом военные эксперты предупреждают, что Россия якобы стягивает к украинской границе войска и технику. А украинцы и страны Запада при этом опасаются, что российские войска могут пойти в наступление на Украину, говорится в материале.

Читатели, однако, не впечатлились очередными страшилками о «российской агрессии» и обратили внимание на то, что Киев сначала сам опровергал слухи о якобы «необычных передвижениях» российских войск у границы. А теперь, несмотря на то, что украинские власти согласились с наличием «угрозы», Киев даже не объявил мобилизацию.

По мнению комментатора под ником protis17, Le Figaro на протяжении многих лет ведет активную пропаганду, стремясь развлечь западную публику и натравить «добрый Запад на злого Путина».

«Украина не проводит мобилизацию. А значит, все — блеф. И украинские власти понимают, что имеют дело с театром для наивных зрителей, — отмечает пользователь argel75. — И, сколько я ни читал интервью с украинцами, не мог избавиться от впечатления, что очень немногие из них дадут себя изрешетить за «родную страну-империю» и все такое прочее».

Новостное агентство «Харьков». /

Пользователь Latude отмечает при этом, как странно выглядит страх украинских властей перед якобы готовящимся наступлением России. Ведь именно Украина делает разные «тревожащие Россию» вещи – например, сосредоточила у границы Донбасса многочисленные войска, и готовится по указке США и НАТО атаковать Луганскую и Донецкую народные республики.

«Американцы спровоцировали Грузию на то же самое. Всем известен итог войны 2008 года, которую бездумно развязал Саакашвили. Более того, американцы приветствовали бы любой конфликт между Украиной и Россией, если бы тот еще больше осложнил отношения между ЕС и Россией. Опасная игра», — подчеркивает Latude.

А комментатор Chris MANDALAY обратил внимание на то, что разговоры о войне заводит не Россия, а западные страны и НАТО, которым поддакивают украинские власти.

По мнению пользователя Ben ODE, французские журналисты, обвиняя Россию в подготовке наступления, видимо, хорошо осведомлены. А в случае, если наступления так и не состоится, Le Figaro придется написать материал-опровержение, озаглавив его «Вопреки всем признакам, Россия неожиданно отказалась от наступления на Украину».