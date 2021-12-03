«Вопиющая ситуация». Понасенков не добрался до своего особняка в Петербурге из-за снега

Вот уже больше недели каждый новый день в Петербурге начинается с очередного рекорда. За минувшие сутки городские снегоплавильные пункты приняли 58 тысяч кубометров снега, хотя еще вчера на утилизацию было отправлено более 44 тысяч кубометров.

Тем не менее синоптики прогнозируют Северной столице новые снегопады в ближайшие дни. По оценке метеоролога Юрия Куткевича, к уже выпавшему снегу может добавиться пять сантиметров. Кроме того, в городе на Неве начнет холодать — этой ночью температура опустится до 13 градусов ниже нуля.

politexpert.net / Евгений Зайцев

«Если после циклона “Бенедикт” высота снежного покрова составила примерно 20 сантиметров, то новый снегопад добавит к нему сантиметров пять, вряд ли больше», — заверил эксперт.

В разговоре с «Политикой Сегодня» историк и режиссер Евгений Понасенков назвал происходящее в Петербурге «вопиющей ситуацией». Собеседник издания посетовал на то, что-то из-за снежного коллапса он был вынужден отложить поездку в особняк Мясникова, научным и художественным руководителем которого он был назначен в середине июня.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

«Ситуация, безусловно, вопиющая. В Москве, может быть, и не сладко, хотя проблем сейчас я не вижу больших. Снег выпал, но ситуация получше. Что касается Петербурга, действительно, мне все знакомые говорят об очень тяжелой ситуации. Более того, я хотел дня на четыре приехать по делам во дворец Мясникова, потому что мне нужно там указать, как развесить вновь пришедшие картины XVII века, но я в связи с этим не поехал», — признался Понасенков.

В начале этой недели жители Петербурга массово пожаловались в Смольный на некачественную уборку улиц после сильного снегопада. Из-за медленной ликвидации последствий непогоды на городских улицах образовался гололед, создавший трудности как для пешеходов, так и для водителей. Только 30 ноября произошло 448 аварий, и шесть человек получили травмы.

Впрочем, правительство города на жалобы отвечает крайне неохотно. Из 2048 обращений было рассмотрено только 96, что составляет около 4,7% от общего числа заявлений, передает «Мойка78». Тем временем петербуржцы продолжают атаковать страницу губернатора Александра Беглова в Instagram, обвиняя его в бездействии, однако ответа не получают. Под последним постом скопилось уже более 1,5 тыс. комментариев — горожане призывают главу правительства уйти в отставку.