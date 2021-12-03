РПЛ сделала официальное заявление перед акцией болельщиков

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением относительно акций протеста, которые готовят фанаты на матчах очередного тура.

РПЛ внимательно изучает ситуацию с использованием пиротехнических средств во время игры между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» и задержаниями фанатов «армейского» клуба. Соответствующая информация была опубликована в заявлении лиги, опубликованном на официальном сайте организации.

«Болельщики – основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны Лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации», — подчеркнул президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

После матча на «ВЭБ Арене», по неофициальным данным, были задержаны более 400 болельщиков ЦСКА. Некоторым из них запретили посещать спортивные мероприятия в течение двух лет. Из-за массовых задержаний фанаты ЦСКА предложили устроить акцию протеста и досрочно покинуть стадион в ближайшей игре.