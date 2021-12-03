Журналист Леонтьев предрек раскол США из-за разногласий у демократов и республиканцев

Сценарий распада США, который изложен в статье Bloomberg, не так далек от истины. Об этом заявил журналист Михаил Леонтьев.

Эксперт прокомментировал данные опроса Университета Вирджинии, согласно которым более 50% избирателей экс-президента США Дональда Трампа поддержали идею образования отдельных «республиканских» штатов. Кроме того, за подобную инициативу выступил 41% сторонников действующего лидера Джо Байдена, но в отношении «демократических» штатов.

«Распад Америки не такая уж фантастика… Мы знаем нынешнюю социологию, которая отдает явное преимущество на сегодняшний момент республиканцам. А каким образом реализовать такое столкновение? А это раскол, как автор пишет, по красной и синей линиям. То есть между штатами, где доминируют демократы, и штатами, где доминируют республиканцы», — сделал неприятный прогноз журналист.

Стремления США в гендерной и экологической повестке обернулись серьезными проблемами, в том числе неизбежным распадом. Более того, сейчас американцев пытаются заставить отказаться от пола, истории и семьи, пишет ИА SM-News.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты попали в список стран с неполной демократией. Согласно данным Международного исследовательского центра International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), в Вашингтоне наблюдается нарушение гражданских прав, которое началось в 2019 году.