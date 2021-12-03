Политолог Рар заявил о заблуждениях Запада в отношении России

Жители западных стран до сих пор плохо понимают россиян, их экономическую и политическую жизнь. Это может обернуться очередным противостоянием, считает немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт выделил три главных тезиса, в которых заблуждаются представители других государств. Во-первых, иностранные «знатоки» уверены, что Россия не обладает никаких другим оружием, кроме ядерного. По их мнению, «поражения» РФ можно добиться, только если будет перекрыта возможность торговать энергоносителями.

«Западные стратеги считают, что у Путина в стране нет поддержки, что россияне свою власть не любят. Такие доводы основаны на изречениях множества российских перебежчиков и эмигрантов. Но так было всегда, и Курбский говорил польскому королю, что за тирана Ивана Грозного никто воевать не будет. Мазепа подобное твердил Карлу XII. Наполеон свято думал, что из-за крепостного права в России народ русский встретит его как освободителя. Так думал и Гитлер: что из-за коллективизации и Большого террора советский народ возненавидел Сталина, и немецкому нашествию никто сопротивляться не будет. На Западе и сегодня свято верят, что русские все хотят эмигрировать, например в "свободную" Украину», — на пальцах объяснил Рар в Telegram-канале.

Третье заблуждение связано с тем, что Запад продолжает считать себя пупом Земли. По мнению зарубежных политиков, только их точка зрения является верной, а остальные страны просто пытаются существовать по их примеру.



Александр Рар ранее заявил, что Германия должна выстроить особые отношения с Россией при новом правительстве.