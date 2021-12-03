Петербуржцы возмущены появлением огромных сугробов на улицах города

Последствия прошедшего над Северной столицей циклона «Бенедикт» ощущаются до сих пор. Местные жители недовольны работой коммунальных служб, которые не справляются с уборкой снега на дорогах.

Дворы Санкт-Петербурга погребены под снежными завалами — высота некоторых сугробов достигает пяти метров. Огромное количество снега до сих пор лежит и на проезжей части, из-за чего на дорогах образовываются многокилометровые пробки. Эта ситуация длится в Северной столице уже на протяжении нескольких дней.

По мнению местных жителей, прошедший над городом циклон «Бенедикт» продемонстрировал неготовность властей к новому зимнему сезону. Недовольные граждане пишут в социальных сетях комментарии с критикой в адрес администрации, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Давайте найдем технику и отвезем это к Смольному, выгрузим перед ним, пусть лопатами гребут», — написал один из пользователей Сети.

Жители Санкт-Петербурга каждый день опаздывают на работу и учебу, с трудом передвигаются по занесенным снегом тротуарам, стоят в пробках и попадают в ДТП. Многие винят в происходящем губернатора Александра Беглова, который не принимает нужных мер по устранению ситуации.